Valon Behrami ha rescisso il contratto che lo legava ancora per quest’anno al Genoa, fresco di cambio in panchina con l’arrivo di Alexander Blessin. Diversi club, di serie A e B in Italia, sarebbero interessati all’ingaggio dell’ex nazionale rossocrociato, ma non mancherebbe nemmeno l’opzione per un suo trasferimento in club all’estero. In questa stagione Valon è stato schierato solo in dieci partite.