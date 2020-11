Dici Belgio-Svizzera e, quasi per osmosi, pensi a lui. All’eroe dei due mondi. Nato in Ticino, affermatosi a nord fra birre e moules frites, Danijel Milicevic è la nostra guida d’eccezione. L’amichevole di mercoledì a Leuven (20.45) non ha segreti. «Mili» conosce benissimo entrambi gli schieramenti. E conosce, va da sé, il contesto particolare in cui giocheranno le squadre. «La situazione al momento è pesante» riconosce l’attuale esterno del Seraing, 34 anni e ancora tanta voglia di calcio. «Il Paese è in lockdown oramai da diverse settimane, ristoranti e commerci sono chiusi e la tensione è palpabile. Il Belgio, inteso come nazionale, resta un simbolo ma è complicato parlare di calcio quando sei nel mezzo di un’ondata. Di più, qui le cose vanno peggio, molto peggio rispetto alla Svizzera»....