Nel primo tempo non ci si è di certo annoiati. Difficile, quasi, mantenere il conto di tutte le occasioni prodotte dalle squadre. Svizzera in particolare. Eppure ad andare avanti alla pausa è stata la Germania, passata al 14’ con una rasoiata di Gündogan che ha sorpreso Sommer, invero coperto. Il gol subitaneo ha in un certo senso saziato i tedeschi, mentre i rossocrociati sono cresciuti esponenzialmente con il passare dei minuti. Dettando il ritmo e, come detto, creandosi tante, tantissime occasioni. Peccato che – una volta di più – a fare difetto alla selezione guidata da Petkovic sia stata la freddezza. Nell’ordine: al 26’ Steffen si è ritrovato in ottima posizione, pescato alla perfezione da Embolo, ma ha sparato sui piedi di Leno; tre minuti più tardi è invece stato Seferovic a mangiarsi una rete che sembrava già fatta, ciccando malamente un suggerimento al bacio di Sow a centro area; sempre l’attaccante del Benfica ha flirtato con il pareggio in altre due circostanze, tra il 36’ e il 43’, vedendosi dapprima il tiro sporcato sopra la traversa e poi colpendo un palo esterno. E quindi no, la Svizzera non ha saputo tramutare in oro tutto questo ben di Dio, nonostante un controllo del gioco a tratti catalogabile alla voce “dominio”. Sì, perché la Germania ha corso tanto dietro all’avversario, piazzando giusto un altro paio di accelerazioni pericolose che non hanno però portato alle reti di Draxler (murato da Sommer al 31’) e Werner (38’ conclusione alta).