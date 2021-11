L’infinita storia dei derby ufficiali tra Bellinzona e Chiasso raggiungerà domenica quota 128 (54 vittorie granata, 31 pareggi, 42 successi rossoblù, 2.112 la media spettatori). La maggior affluenza (9.200 i presenti!) si registrò il 16 maggio 1981, in occasione della sfida di LNA disputata a Cornaredo in seguito alla squalifica del Comunale di Chiasso e vinta per 5-1 dagli uomini di Luttrop (doppietta di Giancarlo Riva e una rete a testa per Siwek, Manzoni e Bernaschina; gol della bandiera di Parini per la squadra di Beljin).

Domenica alle 14.30, dinanzi ad una cornice di pubblico ovviamente più contenuta, il Bellinzona di Aeby ospiterà il Chiasso di Vitali in una partita molto importante per la classifica di Promotion League. L’ACB è secondo con 34 punti, a 6 lunghezze dalla capolista Breitenrein; il Chiasso è quarto con 28. La posta in palio è insomma pesante.

Esperto in promozioni

Ne è ben conscio l’attaccante granata Patrick Rossini (7 gol finora) che, insieme a Cortelezzi (12 reti), rappresenta sempre uno spauracchio per le difese avversarie: «Se pensiamo ai molti cambiamenti avvenuti nella nostra rosa, l’attuale situazione di classifica può starci. Ovviamente vogliamo cercare di accorciare sul Breitenrain, che, comunque, non si trova lì per caso. Per quanto riguarda il Chiasso, si tratta di una buona squadra, molto abile nella fase di copertura e capace di punirti alla prima occasione. Prova ne sia la partita d’andata, giocata in agosto, nella quale loro uscirono alla distanza, dopo aver sofferto il nostro predominio territoriale nel primo tempo».

Una sconfitta che brucia ancora all’ex bomber di Locarno, Sciaffusa, Zurigo, Lugano, Aarau e Chiasso: «Senza nulla togliere ai miei ex compagni di squadra, posso assicurare che daremo il massimo per riuscire a prenderci la rivincita. Comunque, ritengo che quest’anno, con l’introduzione della poule finale d’ascesa, il derby di domani non sarà ancora decisivo in chiave promozione». E di promozione, il 33.enne attaccante bellinzonese se ne intende: «Effettivamente, dapprima con lo Sciaffusa di Jacobacci ottenni due promozioni consecutive dalla Prima Lega Classic alla Challenge League a cavallo del 2011 e del 2013, quindi, nel 2015, festeggiai l’ascesa in Super League con il Lugano di Bordoli. E a proposito di quella trionfale stagione, ricordo che la prima delle sei sconfitte stagionali la subimmo proprio al Riva IV, al cospetto della squadra rossoblù diretta da Zambrotta».

Parola di capitano

Di quell’undici chiassese faceva parte anche Andrea Maccoppi, attuale capitano della compagine di confine, che analizza così il comportamento della sua squadra in questa prima parte di campionato: «Onestamente, nelle prime due partite casalinghe contro Stade Nyonnais e Bellinzona, probabilmente non meritavamo di intascare la posta piena, ma poi, nel prosieguo del torneo, abbiamo scialacquato punti al Riva IV contro il Sion U21 ed il Bavois. Sabato scorso, invece, un rigore inesistente ed assurdo fischiato al 93’ ci ha condannato ad una sconfitta immeritata proprio contro lo Stade Nyonnais, in una gara nella quale abbiamo fatto molto più di loro per vincere».

Dopo una partenza a razzo, il Chiasso ha dunque subito una brusca frenata, come dimostra il divario di 12 punti dal Breitenrain. A questo riguardo, Maccoppi precisa: «A differenza delle altre rivali dirette, noi abbiamo cambiato il 95 per cento della rosa con l’arrivo di molti giovani, alcuni dei quali hanno già trovato ampio spazio. Io, Affolter, Pavlovic e Farnerud, in attesa del rientro di Morganella, stiamo cercando di facilitarne l’inserimento, mettendo a disposizione la nostra esperienza. Come già anticipato dalla proprietà, il ritorno in Challenge League è previsto sull’arco di due-tre stagioni, attraverso una costante crescita tecnico-tattica. Se poi dovesse arrivare prima, tanto di guadagnato, ma al momento vedo il Bellinzona come grande favorito alla promozione. Ciò non significa affatto che domani partiremo battuti. Loro sono i favoriti, ma noi giocheremo dal primo minuto all’ultimo le nostre carte, vendendo cara la pelle».

