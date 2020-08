È finito 1-1 il derby amichevole tra Bellinzona e Lugano andato in scena questa sera al Comunale. È successo tutto nel primo tempo, con il vantaggio granata firmato da Magnetti al 28’ e il pareggio di Lavanchy al 36’. All’inizio della seconda frazione Maurizio Jacobacci ha cambiato tutti gli undici bianconeri in campo. Alla fine il mister si è detto poco soddisfatto di quanto ha visto in campo, soprattutto nella ripresa: «Mi aspettavo di più, ci sono stati troppo palloni giocati all’indietro o in orizzontale. Le punte devono cercare maggiormente la profondità, creare più movimento. Nei cross ci è mancata qualità, sotto porta non siamo stati incisivi e presenti». Contento, invece, il tecnico di casa Valerio Jemmi: «Siamo stati bravi, ho visto una bella attitudine. Si capisce che in settimana lavoriamo bene».