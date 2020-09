Ora è ufficiale: Valerio Jemmi non è più l’allenatore del Bellinzona. C’era da aspettarselo, in fondo. E questo perché i risultati finora sono arrivati con il contagocce. Anzi, non sono arrivati del tutto. Di più, dopo l’ammutinamento andato in scena martedì sera difficilmente la dirigenza avrebbe potuto agire altrimenti. Già, dieci e passa giocatori hanno disertato l’allenamento per manifestare il loro dissenso nei confronti dell’oramai ex guida tecnica. Apriti cielo. Alcuni di loro, nel frattempo, sarebbero stati messi temporaneamente fuori rosa in attesa di una schiarita. Intanto, però, al mister è stato dato il benservito. E adesso?

Un filo sottile

«Purtroppo – sottolinea il presidente Paolo Righetti – si è rotto quel sottile filo che lega mister e giocatori. Negli ultimi giorni, ahinoi,...