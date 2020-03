L’emergenza coronavirus potrebbe mettere fine, precocemente, alla sua carriera. Fulvio Sulmoni, 34 anni e un contratto in scadenza al FC Lugano, ci tiene però a relativizzare. «Sono comunque orgoglioso di quanto fatto. E sono anche felice che il calcio, un mondo spesso malato, ora sia diventato solo un tema marginale».

«Negli ultimi giorni ho riflettuto molto. Sulla situazione attuale, le cause e gli effetti di questa emergenza, ma anche sulla mia vita e il futuro. Anche quello del mondo del pallone». Fulvio Sulmoni misura le parole, ma non si tira indietro. Come in campo, sì: il difensore del Lugano vuole farsi sentire. «Mi piacerebbe lanciare un messaggio» ci dice, giocando d’anticipo, da centrale elegante qual è. Prego. «Più che riuscire a chiudere la stagione di Super League, la mia speranza...