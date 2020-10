Se potesse tornare indietro, Loris Benito non cambierebbe nulla. Di fronte a quel mostro di David De Gea, tirerebbe ancora allo stesso modo. «Sì, calcerei di piatto» afferma il diretto interessato. Peccato che il suo sinistro, sabato sera, sia stato intercettato sul più bello dal portiere della Spagna. Un balzo felino per deviare la conclusione in calcio d’angolo, al termine di un contropiede fulmineo che, se concretizzato, avrebbe regalato il vantaggio alla Svizzera. «Avrei potuto usare il collo, ma ho preferito puntare su controllo e precisione della traiettoria. Detto ciò, non mi sento in colpa per non aver segnato. Ho fatto il massimo e, ogni tanto, si può anche fare un complimento al portiere. È stato bravissimo».

Un’opera incompiuta

Svizzera-Spagna, il giorno dopo, assomiglia tanto, tantissimo...