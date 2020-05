Intercettato dal blog «Il mio Chiasso», il procuratore uruguaiano non le ha mandate a dire. Dapprima, spiega, aveva dato la sua disponibilità ad aiutare i rossoblù. Quindi, aveva trovato una persona disposta ad investire. L’affare, però, è saltato. E la colpa sarebbe di Bignotti. «La persona interessata a rilevare il club ha visto i bilanci e ha rinunciato» le parole di Bentancur. «Secondo l’intervista – ribatte il direttore generale – mi sarei rifiutato di dichiarare che i bilanci erano completi. Strano, perché tutto il dossier licenza è firmato da me. E in quel dossier ci sono, ovviamente, anche i bilanci e i budget. La documentazione, firmata, è sempre stata presente ed è stata controllata dal revisore. Farò presente a quest’ultimo che, a detta del signor Pablo Bentancur, non è capace di fare il suo lavoro. C’è un altro aspetto da sottolineare: non spetta a me valutare un’offerta per rilevare la società, sono discorsi che riguardano la proprietà. Evidentemente, la proposta di Bentancur non è piaciuta. Lo stesso Bentancur mi accusa di aver sperperato soldi e di aver offerto stipendi assurdi a livello amministrativo: ma parliamo di salari assolutamente nella norma per un impiego al 100%. E comunque ci sono i termini di disdetta previsti dalla legge».