Un fitto scambio di e-mail, poi il sì da parte dell’Ufficio del medico cantonale. I «Minori» possono ripartire nonostante il coronavirus. Anzi, sono già ripartiti. Alle partite, va da sé, non potranno esserci più di mille persone, «ma secondo la mia esperienza è altamente improbabile avere tutto quel seguito a livello regionale» ha spiegato Silvano Beretta. Per il presidente della sezione tecnica in seno alla Federazione ticinese di calcio, insomma, la ripresa delle attività era quasi un atto dovuto. «Anche perché alle nostre partite ci saranno, in tutto, al massimo trecento spettatori» ha aggiunto. «Sì, in passato ci sono stati dei casi con tantissimo pubblico. Ma il presente è un’altra cosa».

I Grigioni ancora fermi

Tramite un comunicato, l’Associazione svizzera di football aveva chiarito la...