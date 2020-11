Per la seconda volta nella sua vita Beppe Bergomi piange a causa, o meglio per Diego Armando Maradona. L’ex capitano dell’Inter e della nazionale italiana ha incrociato più volte l’argentino sul campo. Più volte ha provato a fermarlo, con le buone o le cattive. Lo ammette apertamente, riconoscendo la grandezza sportiva del Pibe de oro e in un certo senso perdonandogli l’amarissimo sgarbo ai Mondiali casalinghi del 1990.

Signor Bergomi: innanzitutto quali sensazioni ed emozioni prova a poche ore dalla scomparsa del grande Diego Armando Maradona?

«Sono profondamente addolorato. Perché Maradona è uno di quei personaggi che non hanno mai smesso di accompagnare l’immaginario di ogni appassionato di calcio e dello sport in generale. Una figura immortale che vivrà sempre. Certo, a fronte di una simile...