«Mi fa piacere che si sia fatta più chiarezza in merito al futuro del calcio regionale, ma permettetemi di dire che rimango comunque scettico riguardo ad un’eventuale ripresa». Esordisce così, Fulvio Biancardi - presidente della federazione ticinese di calcio (FTC) -, quando lo interpelliamo in merito a quanto comunicato dall’ASF: «E - sottolineo - non è quanto deciso dalla federazione svizzera che mi lascia perplesso, bensì Berna e la sua programmazione confusionaria. Il Consiglio Federale attenderà fino al 12 maggio per pronunciarsi e non sono così convinto che propenderà per degli allentamenti, considerando come si è mosso negli ultimi mesi. Nessuno si assume delle responsabilità e nel frattempo gli sport amatoriali di squadra - che invece avrebbero bisogno di risposte - non possono pianificare...