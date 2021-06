Poteva essere una giornata chiarificatrice, in cui fornire risposte e rassicurazioni dopo le bordate di Angelo Renzetti («Spero non sia una frode», aveva detto ai colleghi dell’Eco dello Sport), ma in realtà neppure la conferenza stampa convocata da Leonid Novoselskiy è riuscita a mandar via le nubi che aleggiano sul futuro del Football Club Lugano. E anche il Municipio, con il voto sul Polo sportivo che si avvicina, inizia a essere preoccupato. I dubbi sono ancora molti e la presenza a Cornaredo, per la prima sessione di allenamento (senza però l’allenatore), di quattro giocatori del Sona – la squadra di Serie D italiana di cui Thyago Rodrigo De Souza, l’investitore brasiliano intenzionato a rilevare il Lugano, era fino a poche settimane fa direttore sportivo – ha ulteriormente scaldato gli animi. «Sarebbero questi – si sono chiesti diversi tra i presenti – i giocatori di “livello mai visto in Svizzera” che i possibili nuovi proprietari del FCL hanno annunciato in pompa magna?». «Non è forse il momento – ha tagliato corto Novoselskiy – di fare sarcasmo». Emblematico comunque è il fatto che, alla conferenza stampa convocata dal club, oltre ai redattori sportivi si siano presentati anche giornalisti che di solito si occupano di cronaca giudiziaria. Anche perché purtroppo in passato a Lugano di situazioni del genere se ne sono già viste.

De Souza per ora non parla

Chi invece non ha preso parte all’incontro, nonostante nella convocazione emessa dal club fosse indicato il contrario, è stato proprio Thyago Rodrigo De Souza, che ha lasciato al solo Leonid Novoselskiy l’incombenza di limitare i danni. «La situazione al momento è molto tesa – ha ammesso il socio di minoranza –. Purtroppo è la conseguenza di comunicazioni errate tra le parti. Questo però mi fa ben sperare in ottica futura, perché c’è margine di miglioramento. Non vedo insomma drammi imminenti, come un possibile fallimento. Al contrario, spero che si possano trovare delle soluzioni che permettano di proseguire il lavoro in maniera tranquilla e serena».

Difficile immaginarlo, ora come ora, visto il termine utilizzato dal presidente Renzetti in riferimento all’operato di De Souza e compagni: «Frode è una parola pesante – prosegue Novoselskiy –. Ammetto che non ero contento quando ho saputo che l’ha usata. Per evitare conseguenze peggiori, Angelo e Thyago si sono incontrati nelle ultime ore. Personalmente ritengo che sia un termine sbagliato per apostrofare le intenzioni sue e dei suoi collaboratori: si sono accollati i debiti della società, senza nessuna certezza in merito al nuovo stadio. Mi sembra ridicolo affermare che stanno rubando qualcosa a qualcuno».

Ma i soldi ci sono davvero?

Il nocciolo della questione, in fondo, è però proprio questo: la situazione è davvero come è stata descritta? Al netto dell’euforia dei nuovi arrivati, carica di buone intenzioni - sulla carta - e grandi proclami, Renzetti e Swiss Football League (SFL) stanno ancora aspettando i fatti. Ovvero, in parole povere, i soldi necessari per completare la transizione societaria e dare seguito alle affermazioni degli ultimi giorni. «Il processo burocratico per ottenere la mini-licenza è risultato più complicato di quanto Thyago si aspettasse - ammette l’imprenditore russo -. Io però non mi soffermerei troppo su questo aspetto. Sono convinto che con più tempo a disposizione, De Souza potrà completare il dossier secondo le richieste della SFL. Nel frattempo, la soluzione migliore potrebbe essere quella di prolungare il periodo di transizione».

Serve ulteriore pazienza, insomma. È però difficile non vedere una certa incongruenza tra queste affermazioni e quanto - ad oggi - testimonia la realtà dei fatti. La preoccupazione espressa dall’ambiente - tra presidente, tifosi e autorità politiche - non scemerà, a meno che i fondi promessi arrivino nei prossimi giorni: «Da quello che so io, di problemi legati ai soldi non ce ne sono - afferma Novoselskiy -. Però posso mettere la mano sul fuoco soltanto in merito a quello che penso. Ovvero, che ho dato l’okay a questa cessione societaria perché credo che Thyago sia la persona giusta con la quale costruire un futuro a lungo termine». Questo nonostante le esperienze maturate in passato da De Souza nel mondo del calcio - prevalentemente in Serie D italiana - non appaiano necessariamente come sinonimo di successo garantito in Super League: «Renzetti ha dovuto vendere e dunque io non avevo grandi scelte. Questa è sta l’unica trattativa concreta. Poi io non faccio due diligence o compliance, con loro ho parlato solo di calcio».

Accordi rivisitati e meno nubi

Resta da capire, qualora mercoledì la SFL non concedesse la mini-licenza a De Souza e associati, come si muoveranno le parti in causa. «Presumo che Angelo e Thyago tornerebbero a discutere per trovare una soluzione alternativa. La più probabile, ma non voglio addentrarmi troppo in questo discorso, è che si torni alla situazione di partenza: Angelo azionista di maggioranza e presidente, forte però del sostegno finanziario dei futuri nuovi proprietari». Sulla carta, un primo passo verso un futuro più definito. Il presente, però, resta carico di nubi, che inglobano inevitabilmente anche le discussioni legate al Polo sportivo e l’attesa votazione popolare: «Mi rendo conto che la mancanza di chiarezza che ha contraddistinto le ultime settimane non ha giovato alla causa. Un tema che peraltro mi sta particolarmente a cuore, perché nella mia visione di futuro legata anche all’operato del sottoscritto nel settore giovanile del club, il nuovo stadio è evidentemente centrale. Posso soltanto dire che da parte mia farò di tutto affinché le nubi che al momento attorniano questa transizione, spariscano al più presto» chiosa l’imprenditore russo.

Il Municipio è preoccupato

La situazione del Football Club Lugano è guardata con una certa preoccupazione anche dal Municipio di Lugano. In autunno è prevista la votazione popolare che segnerà il destino del Polo sportivo e degli eventi e, se è vero che il PSE non prevede unicamente la costruzione di uno stadio, è certo che la realizzazione dell’arena bianconera rappresenta la colonna portante del progetto. «Per la Città - ci spiega il capodicastero Sport Roberto Badaracco - è importante che ci sia continuità. È vero che Renzetti ha dovuto vendere, ma ci aveva anche assicurato continuità. Per noi è importante che a Lugano ci sia la Super League ma, altrettanto, che ci sia attenzione al settore giovanile. Se questi elementi sono dati e se c’è trasparenza bene, altrimenti la situazione diventa francamente preoccupante. Speriamo per il meglio». «La situazione - conferma il sindaco Marco Borradori - è da un punto di vista preoccupante. Qualcosa non sta andando per il verso giusto e mi spiace per le persone che ruotano attorno al Football Club Lugano. Però ho anche sentito che all’interno del club stanno tentando di trovare una soluzione. L’importante è che la crisi si risolva, il più presto possibile, e che si trovi serenità all’interno della società. Per quanto riguarda il PSE è però troppo presto per fasciarsi la testa. Certo che il Lugano in quel progetto ha un ruolo importante e occorre che dimostri la maturità che ci si aspetta tornando a dar forza a chi crede nel progetto».

©CdT.ch - Riproduzione riservata