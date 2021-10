Affidato da una decina di giorni nelle sapienti mani di Maria Macrì dopo l’avvicendamento sulla panchina occupata sino ad allora da Giuseppe Gerosa, il FC Lugano femminile non ha però, ancora, avuto modo di invertire la tendenza negativa, che lo vede occupare il penultimo posto della classifica con un punto incamerato. Le bianconere sono infatti state battute a Cornaredo dallo Young Boys per 2-0, nella sfida valida per la 7. giornata del campionato di LNA. L’allenatrice italiana, tuttavia, è soddisfatta: «La squadra è in crescita» ci ha confidato. «Ho lavorato prevalentemente sull’organizzazione difensiva, dovrò occuparmi anche del reparto offensivo. Facciamo fatica a concludere, ma le ragazze sono giovani e si applicano. Per me in questo momento è sufficiente e importante». Per le bianconere si tratta anche di ritrovare la fiducia nei propri mezzi e quindi l’ex bomber italiana sa bene in che direzione andare. «Devono sapere che possono fare tutto. Basta allenarsi e provare con coraggio». Tra 14 giorni ci sarà la sfida diretta in trasferta contro l’Yverdon. Maria Macrì avrà avuto modo di lavorare più in profondità, iniziando a dare una parziale impronta alla sua squadra. «Sabato contro le bernesi ho visto un grande impegno, hanno lottato sino alla fine, non si sono demoralizzate malgrado le reti subite. Sono positiva».