L’ennesimo pareggio contro il Servette. Ancora per 1-1. Di nuovo dopo aver condotto sino ai minuti finali. Per il Lugano le sfide con i granata assomigliano a un replay senza soluzione di continuità. Un fermo immagine in loop. Eppure il punto colto allo Stade de Genève è tutto fuorché da biasimare. Certo, i bianconeri non hanno entusiasmato come in occasione delle vittorie contro Vaduz e Basilea. Ma il menu pasquale proponeva pur sempre un piatto impegnativo, roba d’alta classifica. Poco importa se il secondo posto, alla fine, è rimasto in mano all’avversario. «Prima del match, avrei firmato per il pari» ha affermato non a caso il presidente Angelo Renzetti. Che insieme alla sua squadra si gode il terzo risultato utile consecutivo, il quarto nelle ultime cinque giornate. La salvezza, primo...