L’introduzione dei biglietti nominali negli stadi di calcio svizzeri slitta di qualche mese. Il gruppo di lavoro formato dalle autorità di sicurezza e giustizia, incaricato di rilasciare le autorizzazioni ai club, hanno deciso di approfondire insieme alla Swiss Football League il miglior concetto per la messa in pratica della misura. Quest’ultima è sostenuta con forza dai direttori cantonali dei dipartimenti citati e dalla consigliera federale Viola Ahmerd. L’obiettivo: impedire che delle persone interessate da una diffida riescano comunque ad accedere agli impianti e al contempo facilitare il perseguimento penale in caso di incidenti violenti all’interno delle strutture. Proprio quelli avvenuti di recente al Letzigrund di Zurigo, a Lucerna e a San Gallo avevano spinto la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) a chiedere l’introduzione del provvedimento in tempi brevi. Il tutto, facendo storcere il naso ai club e alla SFL. Ora, come detto, si è deciso di rallentare. L’obbligo per i tifosi di presentare all’entrata il ticket e un documento di identità rimane l’obiettivo da raggiungere. «Ma una decisione definitiva sarà presa solamente dopo che il concetto approfondito e condiviso sarà disponibile» è stato precisato. Tradotto: serviranno più di sei mesi e così la novità potrebbe interessare la stagione 2022-23. Altro dettaglio da non trascurare: la misura, almeno inizialmente, interesserà solamente la Super League. Non la Challenge League e nemmeno il massimo campionato di hockey su ghiaccio. La Swiss Football League, al proposito, ha salutato con soddisfazione la parziale frenata delle autorità competente. «Gli anni passati - è stato indicato in una nota - hanno dimostrato che le misure nel calcio possono essere pianificate e implementate con successo solo se tutte le parti coinvolte collaborano attivamente».