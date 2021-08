Si è aggiunto un nuovo capitolo alla lunga saga legata al doppio trasferimento dell’olandese Rai Vloet, andato in scena nell’estate del 2018. Il trequartista, nel mese di luglio di quell’anno, approdò a titolo definitivo al Chiasso dal NAC Breda, salvo poi essere ceduto dai rossoblù al Frosinone poche settimane più tardi, senza mai giocare un match con i sottocenerini. Un’operazione che al club di confine costò inizialmente circa 300.000 euro, con però la prospettiva di guadagnarne un centinaio in più dalla successiva cessione.

Un evento, quest’ultimo, che invece non si è mai verificato. Il motivo ce lo spiega il direttore generale dei rossoblù, Nicola Bignotti: «Il Frosinone, dopo aver firmato tutti i contratti e aver già addirittura schierato il giocatore, ha riscontrato in lui un problema cardiaco congenito. Per questo motivo ha ritenuto, unilateralmente, di non doverci corrispondere il compenso pattuito per il trasferimento. A questo punto anche noi, preso atto delle condizioni del ragazzo, abbiamo sollevato le medesime osservazioni al NAC Breda. Ed è stato dimostrato che i problemi emersi erano stati sottaciuti a monte».

Un fatto, questo, che ha scatenato una diatriba legale sui due fronti: Chiasso contro Frosinone e NAC Breda contro Chiasso. Dapprima i due dossier sono finiti sulla scrivania della FIFA, che ha dato ragione ai rossoblù contro i ciociari e agli olandesi contro i sottocenerini. Poi, in appello, anche al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). Che nelle ultime ore si è espresso sul primo dei due fronti, confermando che il club di confine sarà costretto a corrispondere al Breda quanto pattuito. «È una decisione sensata – commenta Bignotti -. Mi sarei stupito del contrario. Ora però, nei prossimi mesi, il cerchio dovrà giocoforza chiudersi per dare un senso alla vicenda. Il TAS, in parole povere, dovrà confermare anche la nostra vittoria contro il Frosinone. Così ognuno pagherà chi di dovere e la vicenda potrà considerarsi conclusa».

Una vicenda, invero, molto sfortunata per tutte le parti in causa: «Soprattutto per il ragazzo – rileva il direttore generale dei rossoblù – che purtroppo ha dovuto far fronte a una notizia mai semplice da digerire. Inoltre non lo nascondo, è un peccato che un’operazione di mercato che avrebbe potuto permetterci di generare un piccolo profitto sia passata in ambito giudiziario, con tutti gli oneri – anche finanziari – del caso».

