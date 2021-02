A Chiasso il momento è delicato. Lo dice la classifica - ultimo posto in solitaria a quattro punti dal Neuchâtel Xamax, giustiziere dei rossoblù venerdì scorso - e lo ribadiscono i risultati. Tre sconfitte consecutive e un successo che sfugge ormai dal 18 dicembre scorso. Campanelli d’allarme che hanno spinto il direttore generale Nicola Bignotti - dopo il k.o. della Maladière - a scrivere una lettera all’ambiente rossoblù, per cercare di stemperare frustrazioni e delusione: «Per raggiungere determinati risultati è necessario che tutti remino nella stessa direzione - ci ha spiegato il diretto interessato -. Allora ho deciso di metterlo nero su bianco, per porre l’accento su questo concetto. Il momento è complicato e si presta a facili critiche, ma c’è modo e modo di esprimere il proprio disappunto....