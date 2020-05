Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) intende archiviare una parte del procedimento penale contro l’ex presidente della Federazione internazionale di calcio (FIFA) Sepp Blatter. Ma secondo informazioni mediatiche, un rapporto della polizia federale non lascia dubbi sulle responsabilità penali dell’alto vallesano. Il MPC spiega che per l’archiviazione ha considerato anche altri parametri.

Blatter non sarà perseguito per aver concesso diritti televisivi troppo a buon mercato all’Unione calcistica dei Caraibi (CFU), aveva indicato il MPC lo scorso 11 aprile. Si tratta di uno dei due filoni del procedimento penale avviato contro Blatter nel 2015 per sospetti di amministrazione infedele e appropriazione indebita.