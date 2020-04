Avete presente The Terminal, film di Steven Spielberg con Tom Hanks? Raccontava la storia di un uomo costretto a vivere nell’area transiti dell’aeroporto JFK di New York. Ebbene, è (anche) la trama di un’altra pellicola. Più che mai reale. Da diversi giorni, infatti, tre calciatori argentini che militano in Arabia Saudita sono bloccati in scalo a Francoforte. Sono Leonardo Gil (Al-Ittihad), Sergio Vittor (Damac), e Cristian Guanca (Al-Shabab). Hanno raccontato la loro storia al quotidiano «Bild».

Il periplo è cominciato venerdì scorso, ma si è interrotto a Francoforte. Il motivo? Le autorità argentine si sono opposte al loro rientro. Il piano di volo prevedeva uno scalo anche a San Paolo, ma il Brasile non accetta passeggeri in transito per l’Argentina. «Abbiamo bussato a tutte le porte» ha spiegato Gil. «È una vergogna, ci sono aerei che partono vuoti per recuperare gli stranieri a Buenos Aires e non capiamo perché il nostro governo, come argentini, non ci lasci tornare».

Con Guanca ci sono anche moglie, due figlie e la madre. «Lei è considerata a rischio, mentre con le bambine cerchiamo di passare il tempo facendole giocare». Nell’hotel dell’area transiti non sempre c’è posto: «Capita di dormire per terra». Per il cibo invece sono arrivati degli aiuti dal personale dell’aeroporto. Ancora Gil: «Dobbiamo ringraziare tutti». Il prossimo volo per Buenos Aires parte venerdì. Sarà, finalmente, la volta buona?

