Brasile, Bielorussia, El Salvador. Sono queste le nazionali che la Svizzera ha affossato chiudendo al primo posto il gruppo C dei Mondiali di beach soccer in Russia. Oggi (15.30) la selezione rossocrociata sarà impegnata nei quarti di finale contro l’Uruguay. Fin qui ogni partita è stata giocata con anima e corpo dai ragazzi di Schirinzi. Ce lo conferma il veterano Dejan Stankovic: «Il risultato di ogni match ha dimostrato la nostra superiorità sull’avversario e per ora è andato tutto bene. Ci ha aiutati arrivare a Mosca senza pressioni. Essendo capitati nel girone più forte dei quattro, dovevamo giocare a mente libera. Nessuno si aspettava niente da noi e questo, paradossalmente, ci ha permesso di arrivare alla fine della fase a gironi con un en plein di vittorie».

