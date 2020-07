L’attaccante del San Gallo Boris Babic è risultato positivo al coronavirus lunedì scorso. Lo ha annunciato il club tramite un comunicato stampa. Babic attualmente sta svolgendo sessioni di riabilitazione in seguito alla rottura del legamento crociato, e non fa dunque parte del gruppo. Ha visitato la Serbia a metà giugno per motivi familiari in un momento in cui il Paese non era ancora interessato dall’aumento di casi. Dopo il suo rientro in Svizzera, Babic ha fatto il test come disposto dalle linee guida del club ed è risultato positivo. Il giocatore non ha sintomi e osserverà un periodo di quarantena di 14 giorni. Babic è seguito dai medici del San Gallo. Non ha avuto contatti con compagni di squadra, allenatore o personale del team.