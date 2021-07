Saranno Mattia Bottani e Nikolas Muci a guidare l'attacco del Lugano nell'esordio casalingo contro lo Zurigo, che battezzerà la settima stagione consecutiva in Super League per i bianconeri. Il giovane attaccante formato nel Team Ticino farà dunque il suo esordio dal primo minuto nel massimo campionato elvetico.



L'undici titolare che dovrà vedersela con l'ex Guerrero e compagni è identico a quello scelto da Braga già in occasione dell'ultima amichevole disputata contro l'Inter.



Partono dunque dalla panchina sia Maric che Demba Ba.



Di seguito la formazione titolare: Baumann; Hajrizi, Daprelà, Ziegler; Lavanchy, Custodio, Sabbatini, Lovric, Facchinetti; Bottani; Muci.

In panchina: Morosoli, Maric, Covilo, Guidotti, Abubakar, Monzialo, Ba.