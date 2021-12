Si dice che le mode non passano mai del tutto, tornando prima o poi alla ribalta. Mattia Croci-Torti, stasera a Cornaredo, non ha voluto fare eccezione. Alla luce delle assenze di Celar, Saipi e Mahmoud, contro il Sion il «Crus» ha deciso di lanciare una sorta di «operazione nostalgia», schierando un undici titolare composto da elementi già presenti la scorsa stagione, privo dunque di nuovi acquisti. Un ritorno al passato dettato dalle necessità, ma - in parte - anche voluto. «Ero curioso - conferma il tecnico bianconero -. Volevo vedere come la squadra “tipo” della passata stagione si sarebbe comportata dal punto di vista offensivo, ora che stiamo implementando una nuova mentalità. Le risposte che ho ricevuto, in questo senso, sono state molto positive. Mi hanno fatto capire una volta di più...