Lionel Messi è sul mercato. C’è chi può permetterselo sul serio e chi invece punta sull’ironia. Come ha fatto il Lugano su Twitter: «La nostra maglia numero 10 è già occupata. Dovrà solo scegliere un altro numero». Il tutto corredato da una foto di Mattia Bottani. Ecco. Qui sorge un piccolo mistero. Come nella prima amichevole a Sementina, anche ieri a Bellinzona il «Pibe» bianconero ha giocato con la maglia numero 23. «Per Messi posso rinunciare», scherza «Botta». Il 10, però, è finito sulla schiena di Eris Abedini, schierato nella ripresa come difensore centrale. Come la mettiamo? «È solo una questione di taglie», ci spiega Mattia. «Stiamo usando delle vecchie divise da amichevole e non si trova più una 10 che mi vada bene. L’avrò regalata a qualche tifoso l’estate scorsa. L’unica rimasta è una Large: va bene ad Eris, ma non a me che porto la Small». Una taglia degna di Messi, idolo di Bottani: «Non per nulla ho chiamato mio figlio Lionel. Sto seguendo la vicenda, credo che questo addio possa far bene a lui e al Barcellona. Sono curioso di vedere dove andrà a giocare. Sarebbe bello se finisse in Italia. Non tifo per nessuno, ma se approdasse all’Inter potrei portare il mio Lionel a vedere il suo omonimo».

Il derby del Comunale si è chiuso sull’1-1, con reti nel primo tempo di Magnetti e Lavanchy. Bottani ha disputato i primi 45 minuti, poi Jacobacci ha cambiato tutti gli undici giocatori. «Personalmente, dopo l’infortunio e il lockdown, faccio ancora fatica a livello fisico», afferma Mattia. «Sono rimasto per tanti mesi senza il ritmo partita, ci vuole tempo, ma sto abbastanza bene. Per quanto riguarda la squadra, facciamo fatica a trovare delle soluzioni davanti e in generale possiamo fare meglio. Siamo comunque in piena preparazione e le gambe sono inevitabilmente un po’ pesanti».

La delusione del mister

Maurizio Jacobacci non è particolarmente soddisfatto della prestazione bianconera: «È stato un utile allenamento per tutti, ma mi aspettavo sicuramente di più, soprattutto nel secondo tempo. I cross sulle fasce non erano abbastanza buoni, sotto porta ci sono poi mancate presenza, incisività e qualità. Ho visto troppi palloni giocati all’indietro oppure in orizzontale. Le punte devono smarcarsi meglio, attaccando la profondità. Tutte cose che nel secondo tempo ci sono mancate, a parte un paio di spunti di Manicone. Ardaiz non si è praticamente visto. Insomma, ci sono diverse cose da mettere a posto e sapremo trarre le nostre conclusioni».

Jemmi e gli scherzi del virus

Molto più sorridente il tecnico granata Valerio Jemmi: «Sono contento, sì. La squadra mi è piaciuta, ho visto la giusta attitudine. Si vede che stiamo lavorando bene in settimana». Il Bellinzona non si nasconde, ma resta cauto, consapevole che in Promotion League deve vedersela con alcune rivali molto agguerrite: «Davanti a noi vedo soprattutto Yverdon e Rapperswil, ma vogliamo dare fastidio anche a loro, domenica dopo domenica. Abbiamo una bella squadra, siamo in fiducia e sappiamo di poterci togliere delle soddisfazioni».

Oggi il vero rivale dell’ACB si chiama coronavirus, visti i recenti rinvii contro Cham e Sion II, due squadre finite in quarantena: «È difficile prepararsi ad affrontare un ostacolo del genere», ammette Jemmi. «Domenica avremmo dovuto giocare contro i vallesani, avevamo già la partita in testa da una settimana, ma sabato sera ci è arrivata la notizia dell’annullamento. In un certo senso dovremo abituarci anche a questa incognita. Lo sapevamo anche prima di cominciare. Mentalmente siamo pronti per gestire la situazione, un turno alla volta».

Il bomber non perde il vizio

Sull’argomento COVID-19 si esprime anche Gaston Magnetti, bomber e capitano granata: «In campionato abbiamo giocato solo una partita su tre e così diventa difficile mantenere la concentrazione. Vedere le altre squadre giocare e scappare in classifica ci costringe a rincorrere. È una situazione strana, ma dovremo conviverci fino alla fine».

Ben vengano amichevoli come quella di ieri: «Ne abbiamo bisogno. Allenarsi è importante, ma poi ci servono sfide di questa intensità. Misurarsi con una squadra di Super League è molto stimolante. E segnare al Lugano è sempre bello».

