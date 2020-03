Mattia Bottani e il Lugano. Il Lugano e Mattia Bottani. Un tutt’uno, almeno fino al giugno del 2024. Sì, il figlio della città e la società bianconera hanno deciso di prolungare il proprio abbraccio per altri 4 anni, magari 5. «Un segnale forte, perché con un’altra maglia io proprio non mi ci vedo» sottolinea il «Botta».

Mattia iniziamo dall’annuncio un po’ a sorpresa del tuo rinnovo. Svelandolo in diretta a «Fuorigioco @home», mister Jacobacci ti ha fatto uno scherzetto?

«Più che a me forse lo ha fatto alla dirigenza, che penso volesse aspettare ancora un po’ prima di ufficializzare la cosa. Le priorità, ora, sono infatti altre. Personalmente non me l’aspettavo e infatti lunedì sera a comunicarmi la notizia sono state delle «stories» su Instagram e i messaggi di alcuni amici. Detto ciò l’accordo era stato trovato già diverse settimane fa, per intenderci prima che scoppiasse l’emergenza legata al coronavirus».

Cosa significa per te questo nuovo e importante contratto?

«La durata dell’accordo rappresenta un segnale forte, sia da parte mia, sia per quanto concerne la società. Entrambi vogliamo proseguire assieme a lungo, fino a quando avrò 33 anni. E quindi, sì, forse fino al termine della mia carriera».

Dunque Mattia Bottani resterà per sempre bianconero?

«Lo si può affermare quasi per certo. Anche se i colori del Lugano, il club dove sono cresciuto, sarebbero comunque rimasti tatuati sulla mia pelle. Poi nel calcio non si sa mai, molte cose possono cambiare rapidamente. Di sicuro alla luce del rinnovo non voglio sedermi. L’intenzione, ferma, è quella di migliorare sotto diversi aspetti. A partire dalla costanza di rendimento, la pecca che ha interessato un po’ tutta la mia carriera. Gli ultimi 6 mesi non sono stati facili, e sul piano sportivo e in ambito privato. Ora punto a trovare maggiore stabilità, così da poter garantire delle prestazioni più importanti a me stesso, al club e ai tifosi».

Quanto ha pesato il fattore «Angelo Renzetti» in questa intesa consolidata?

«Molto, senza dubbio. Angelo mi ha sempre voluto bene e stimato, mentre io ho cercato di dare il massimo al club. Non posso quindi che ringraziarlo per la fiducia rinnovatami una volta di più».

Ma Mattia Bottani aveva anche altre offerte sul tavolo?

«Non nego che avrei potuto trasferirmi all’estero, per vivere un’esperienza diversa. Più redditizia anche. Non era però quanto mi sentivo di fare, considerando altresì gli interessi della mia famiglia e dei miei bimbi. Lugano è la scelta giusta per me: in questo momento non mi vedevo con un’altra maglia addosso».

Sui social il tuo rinnovo è stato accompagnato da due tipologie di reazione: da un lato l’entusiasmo e dall’altro la prudenza, al grido di «ora però dovrà fare il salto di qualità». Comprensibile?

«Posso capire i tifosi che la pensano così. Molto dipende dalle aspettative che si hanno nei miei confronti. Prendiamo i gol ad esempio. Naturalmente cercherò sempre di realizzarne il più possibile, ma chi si attende che di colpo diventi un bomber probabilmente resterà deluso. Il mio ruolo spesso è stato un altro. Con Celestini ho praticamente giostrato da centrocampista, con il compito di creare gioco e superiorità. Il risultato? Davanti Gerndt e Junior hanno contabilizzato 15-16 gol. Ecco: forse in molti non si sono accorti da dove arrivavano i palloni poi finiti in rete, così come spesso non viene notato il mio grande lavoro difensivo. Ad ogni modo non mi sorprende che chi ci segue sia diviso sulle mie prestazioni. Fa parte del gioco. In fondo anche Messi non fa l’unanimità».

Firmando 4 anni c’è anche chi potrebbe pensare che Mattia Bottani non abbia voluto privarsi della sua «comfort zone»...

«Parlare in questi termini è sbagliato. Spesso infatti il giocatore sotto i riflettori sono io. Quando le cose non vanno bene subito si fa il nome di Bottani. Essendo poi un po’ il figlioccio di tutti, anche per strada in molti non si fanno scrupoli ad avvicinarmi, ad avanzare critiche e a giudicare. Restando ritengo dunque di aver preso una decisione non scontata. Ripeto: all’estero avrei potuto guadagnare più soldi, giocando senza pressione dove a nessuno importa chi sono. La mia scelta è stata differente: lasciare il segno a Lugano anche in futuro».

Il presente vi ha invece costretti allo stop. «Botta» da che parte sta? Finire il campionato a porte chiuse dopo maggio o chiuderla qui e ripartire con una nuova stagione a fine luglio?

«Capisco che vi sono molti interessi in ballo per i club. Ma a calcio si gioca soprattutto per il pubblico e personalmente trovo piuttosto assurdo scendere in campo senza i tifosi. Insomma, se vi saranno le premesse per riprendere regolarmente ben venga. Al contrario, non troverei sensato provare a chiudere a ogni costo la stagione andando magari incontro a ulteriori rischi».

