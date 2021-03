L'operazione aggancio è riuscita. Il Lugano, grazie ad un Bottani straripante e una bella rimonta nella ripresa, è tornato a vincere a Cornaredo, a quasi quattro mesi di distanza dall'ultima volta. E a farne le spese, come a novembre dello scorso anno, è stato il Basilea, che nulla ha potuto contro la verve e il ritmo della squadra di Jacobacci. I bianconeri, grazie ai tre punti ottenuti stasera, raggiungono i renani a quota 36 punti in classifica, issandosi al terzo posto della Super League. Di seguito la cronaca del confronto.



Primo tempo

La sfida si apre con il Lugano che si crea subito due buone occasioni: la prima con Bottani (1') e la seconda con Custodio (3'), ma entrambe le conclusioni finiscono di poco a lato. Il Basilea reagisce e trova maggiore equilibrio, chiudendo meglio gli spazi. I renani testano una prima volta Baumann al 22' con una conclusione di Kasami respinta all'ultimo in corner dal portiere bianconero, praticamente dalla linea di porta. Proprio su quel calcio d'angolo gli ospiti sbloccano però la sfida, trovando la prima rete del confronto con un'incornata di Cabral. L'attaccante renano, aiutato da un'uscita completamente sbagliata di Baumann, svetta più in alto di tutti e porta avanti i suoi. I padroni di casa provano a rispondere immediatamente e al 28' trovano il gol del pareggio con una gran conclusione di Ardaiz, che viene però annullata a causa della posizione irregolare dell'uruguagio, che era in fuorigioco. Da lì in poi sono i bianconeri a prendere in mano il pallino del gioco, creandosi altre due occasioni con Sabbatini (32') e Custodio (38'), le cui conclusioni finiscono però fuori di poco. Al 39' l'ultimo sussulto del primo tempo, con un missile dalla distanza di Kasami, respinto da Baumann.



Secondo tempo

Nella ripresa Jacobacci prova a dare più peso all'attacco, togliendo Kecskés in difesa e inserendo Abubakar nel reparto avanzato. La mossa si rivela azzeccata, perché il Basilea non riesce a trovare il modo di arginare i tre attaccanti, scoprendo il fianco alle ripartenze di Sabbatini e compagni. Al 58' Lavanchy si trova tutto solo davanti a Lindner, ma l'estremo difensore renano è reattivo e chiude l'angolo in tempo sulla conclusione del terzino. È il preludio al gol del pareggio, che arriva due minuti più tardi. Lovric danza all'interno dell'area di rigore e con un tiro rasoterra alla sinistra di Lindner, a fil di palo, finalizza al meglio un'azione insistita della squadra di Jacobacci. Il Basilea incassa il colpo e sbanda pericolosamente. Il Lugano avverte che è il momento giusto per spingere ulteriormente e continua a macinare gioco. Al 64' ancora Lovric colpisce una clamorosa traversa e sulla ribattuta Abubakar spara alto da posizione favorevolissima. Una decina di minuti più tardi è Ardaiz (74') a far venire il mal di testa a Klose con un dribbling ubriacante, concludendo però a lato la propria azione. Il Basilea è un pugile alle corde e il colpo di grazia lo sferra Bottani al 76'. Il folletto bianconero - il migliore dei suoi per distacco, con un match sontuoso - raccoglie un assist al bacio di Lovric all'altezza degli undici metri e porta avanti i bianconeri. I renani, ormai al tappeto, tentano un ultimo assalto nel finale, avvicinandosi al pareggio soltanto nei minuti di recupero. La spettacolare rovesciata di Cabral è però respinta da Baumann, che chiude la saracinesca.



Il Lugano tornerà in campo domenica 4 aprile (Pasqua) contro il Servette, dopo la pausa dedicata alla nazionale.