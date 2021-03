Baumann: Sbaglia un’altra uscita in occasione del vantaggio renano, rischiando di compromettere il match. Si riscatta però parzialmente col passare dei minuti, chiudendo in particolare su Cabral nei recuperi finali. Voto: 4

Kecskés: La sua prova è positiva, ma dura soltanto un tempo. Esce alla pausa per infortunio. Voto: 4,5

Maric: Guida la difesa con la solita autorità, facendo a sportellate con un cliente difficile come Cabral. Con lui dietro a dare sicurezza, i bianconeri non sbandano praticamente mai. Voto: 5

Lavanchy: È il solito motorino instancabile, affidabile in fase difensiva e propositivo in quella offensiva. Pecca un po’ di precisione in alcuni frangenti, quando va al cross. Voto: 4,5