L’inizio di una nuova avventura, solitamente, dovrebbe rappresentare qualcosa di bello e piacevole. Il debutto dell’era targata Joe Mansueto, invece, si è rivelato decisamente amaro e beffardo per il Lugano. Una sconfitta all’ultimo respiro, per i bianconeri, incassata nel sempre ostico Tourbillon di Sion. Con l’aggravante di aver subito il decisivo gol del 3-2 pochi secondi dopo essere in qualche modo riusciti a raddrizzare una sfida che pareva già persa. Così, dal sorriso e l’adrenalina del pareggio in extremis, si è passati alla delusione più cocente.

Pochi contenuti e tanta mediocrità

Deludente, invero, è stato tutto il match. Giocato a ritmi contenuti e privo di veri spunti interessanti. Il Lugano nel primo tempo ha iniziato con un piglio più autoritario, forte anche della freschezza derivante...