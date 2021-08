E invece la ripresa è stata un tormento. Un po’ per colpa dell’ingenuità di Daprelà, dalla quale è nato il rigore che ha fatto rientrare il San Gallo. Un po’ per le sostituzioni non proprio azzeccate dello stesso Braga. «È vero, non è andata come volevo e speravo» ammette il 68.enne. I cambi effettuati? Yuri per Facchinetti sulla sinistra e Covilo al posto di Lovric a centrocampo. «Ho messo mano alla formazione e la squadra è calata visibilmente. Merito pure del San Gallo, che non siamo più riusciti ad addomesticare. Inoltre a metà tempo non è stato bagnato il campo; la palla non correva più». Olivier Custodio, al proposito, conferma «il grande caldo» avvertito sul terreno di gioco: «È stata dura. Per tacere del rigore strano che non ha facilitato la nostra concentrazione». A rendere superflui la prima parata di Baumann su Ruiz e la ribattuta vincente di Görtler è stata una molteplice invasione d’area, del sangallese e di un paio di bianconeri. «Dopo il 2-1 ospite abbiamo però stretto i denti. È emerso il grande spirito della squadra». Sì, quello riconosciuto a gran voce e con applausi incessanti dal pubblico di casa. «Abel, Abel, Abel» hanno altresì gridato gli spettatori della Monte Brè, al fischio finale. «Ma è il nome dei giocatori quello che andava urlato» osserva l’allenatore sorridendo. «Quando il Lugano perde la responsabilità è mia. Quando vince, è loro. E come Olivier non posso che essere felice dell’atteggiamento portato in campo dai miei uomini». Chi, al termine della settimana, controllerà il FC Lugano, non dovrà sicuramente lavorare su questo. Sentite Custodio: «Non possiamo controllare quanto accade ai vertici del club. Una cosa tuttavia è certa. L’esperienza e l’unione d’intenti di questa squadra non cambieranno mai».