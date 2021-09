Terremoto a Cornaredo. Un altro, l’ennesimo, verrebbe da dire. A due settimane dall’insediamento della nuova proprietà targata Joe Mansueto, il FC Lugano ha operato il primo, importante strappo con il passato. Abel Braga non è più l’allenatore della prima squadra. Boom. Una notizia, questa, annunciata proprio nel giorno del 69. compleanno del mister brasiliano. Esonerato dopo quattro turni di campionato, due vittorie e altrettante sconfitte. «Ma Braga non ha sbagliato dal punto di vista sportivo» tiene a precisare Martin Blaser, nuovo CEO bianconero. «I risultati non c’entrano e non hanno forzato in alcun modo la nostra decisione». Bene. E allora cosa non ha giocato? «Diciamo che non eravamo in sintonia al 100% rispetto alla strategia da coltivare a lungo termine». Insistiamo. In che misura la visione del tecnico e quella dei neoamministratori non hanno collimato? Sentite Blaser. «Ripeto a mia volta: parliamo delle idee profonde del nostro progetto. In campo e fuori. E credo che quando avremo individuato la nuova guida tecnica sarà più semplice capire la direzione che intendiamo intraprendere». A proposito del futuro allenatore, il CEO del club aggiunge: «È importante sottolineare che, a oggi, non vi sono stati colloqui personali. La decisione di cambiare è stata presa ieri sera ed era doveroso non muoversi anzitempo». Dal momento che si parla di idee e progetti da sposare, le mosse della proprietà non saranno ad ogni modo improvvisate. Anzi. «Naturalmente - conferma Blaser - abbiamo in testa qualche nome. Sarà il nostro dipartimento scouting, condiviso con i Chicago Fire, a occuparsi della selezione del nuovo tecnico. In prima persona si muoverà Sebastian Pelzer, direttore tecnico dei Fire, poi il capo dell’area sportiva bianconero Carlos Da Silva e infine il sottoscritto». Il Lugano tornerà in campo il 12 settembre, in casa, contro il Basilea. In quella data sarà già condotto da il sostituto di Braga? «Non abbiamo fretta ed è verosimile che Mattia Croci-Torti sarà sulla panchina in occasione del prossimo incontro» indica ancora Blaser.