La trasferta di Sion, in un periodo in cui diversi viaggiatori stanno ultimando il loro rientro dalle vacanze estive, assomiglia vagamente a un’isoletta tropicale. Un piccolo lembo di terra corredato da un paio di palme, sperduto in mezzo all’oceano delle settimane di pausa che il Lugano ha già in parte sostenuto, e che dovrà continuare a sostenere anche dopo la sfida odierna.

Un club divenuto azienda

Un periodo tutto fuorché semplice da gestire, sia per il tecnico Abel Braga che per i giocatori stessi. Come se non bastasse, negli ultimi quattordici giorni l’ondata di inevitabili cambiamenti dettati dalla cessione della società a Joe Mansueto, ha iniziato a toccare anche la prima squadra. Cinque gli addii anticipati annunciati dal club. Il più significativo è quello del centrocampista Miroslav Covilo, che ieri ancora si aggirava dalle parti di Cornaredo: «Mentirei se non mi dicessi dispiaciuto della sua partenza - afferma a tal proposito l’allenatore brasiliano -. Ma dobbiamo andare avanti. Le decisioni prese dalla dirigenza negli scorsi giorni non mi fanno né piangere, né perdere il sonno. Rientrano nella nuova dinamica societaria. Siamo a tutti gli effetti un’azienda e in questo contesto le cose funzionano in un determinato modo. Il nostro patron si trova a Chicago e io mi adeguo a lui e alle sue scelte, non deve certo essere il contrario. Ho peraltro vissuto una situazione analoga quando allenavo a Marsiglia, dunque tutto questo non mi è nuovo. Dal canto mio posso dire solo due cose. La prima è che le mosse sono state ben pianificate e mi trovano d’accordo. La seconda è che, in ogni caso, io lavoro con chi ho a disposizione sul campo. Il mio obiettivo è quello di far crescere sia i singoli che il gruppo, elevandone il livello».

Macchina aperta e tanto amore

Parla in maniera lucida, Abel Braga. Con la consapevolezza tipica di chi in carriera - sia da giocatore che da allenatore - ne ha vissute tante. Parla però anche con il cuore, il 68.enne sudamericano. Come in occasione della conferenza stampa d’insediamento della nuova proprietà statunitense, quando il suo inaspettato intervento aveva catturato l’attenzione di tutti i presenti. Poche parole, per ribadire - soprattutto - quanto la città e il club bianconero gli siano ormai entrati nel cuore. Scatenando reazioni positive da parte di diversi tifosi: «È vero - conferma il diretto interessato -. Nei giorni successivi ho ricevuto diversi messaggi e questo mi fa piacere. Non posso che confermare quanto detto in quell’occasione: questa città è bellissima e vivere in Svizzera, in generale, è straordinario. La qualità di vita è molto alta e non passa giorno senza che io e la mia famiglia, che nel frattempo mi ha raggiunto in Ticino, non ci sentiamo grati per questa occasione. Vi racconto un fatto divertente: mi sento talmente bene qui a Lugano che posso anche uscire a cena senza chiudere a chiave la macchina dopo averla parcheggiata. A Rio de Janeiro certe cose mica potevo farle (ride, ndr.)! So che non mi restano più tanti anni di carriera e quindi poter vivere un’avventura simile, in questa fase della mia vita, è un enorme privilegio».

Parole al miele, dunque. Per la città e l’esperienza bianconera, ma anche per il gruppo a sua disposizione: «Non vorrei che ci si concentrasse troppo su di me. L’intento del mio intervento durante la conferenza stampa, non era certo quello. Sono i giocatori a contare davvero, quelli che in campo fanno la differenza. Ora stiamo lavorando bene, in futuro - di pari passo con gli altri settori del club - vogliamo continuare a fare lo stesso».

Chi non attacca verrà sostituito

Un futuro che questa sera prevede appunto un’importante sfida al Tourbillon di Sion, prima di una nuova pausa forzata. La seconda, dopo quella di due settimane dettata dal rinvio di Young Boys-Lugano. «Non posso affermare ora se questi giorni trascorsi ad allenarci senza disputare partite ufficiali si riveleranno un bene o un male - analizza Braga -. Ci sono dei pro e dei contro in ogni situazione. Preferisco dunque basarmi sulle certezze a mia disposizione, e io posso contare su quella più grande di tutte. Mi riferisco alla squadra, al collettivo. Non abbiamo stelle, ma disponiamo di un gruppo unito e in totale fiducia. In Vallese scenderemo in campo dando tutto ciò che avremo. Poi potremo anche non vincere, ma nessuno tornerà negli spogliatoi con dei rimpianti».

Gagliardo, oltre all’attitudine richiesta, è inoltre anche il piano d’azione previsto per il match contro la squadra di Marco Walker: «Dovremo spingere, osare, attaccare. Non voglio vedere nessuno in campo che pensa prima di tutto a difendersi. Se dovesse accadere, non esiterei un secondo a cambiarlo. Anche perché ho tutti quanti a disposizione. Non dimenticate che sono brasiliano, questo tipo di gioco fa parte della mia indole...» chiosa Braga con un sorriso.

Da Silva: «Saranno i Chicago Fire a occuparsi del mercato»

Il nuovo coordinatore sportivo ha spiegato i motivi del suo ritorno a Cornaredo, illustrando quelle che saranno le dinamiche nell’area di sua competenza

Ad affiancare Abel Braga nella consueta conferenza stampa prepartita, c’era anche il nuovo coordinatore sportivo dei bianconeri Carlos Da Silva. L’ex trequartista negli scorsi giorni ha infatti ultimato il suo ritorno a Cornaredo, dove dal 2008 al 2013 aveva difeso i colori del club sottocenerino. «Per me è davvero un grande piacere essere di nuovo a Lugano - ha affermato il 37.enne, in un italiano ancora molto solido -. Questa sfida mi elettrizza molto».

Un’opportunità, quella offertagli dalla nuova dirigenza, che lo svizzero-portoghese ha deciso di cogliere al volo: «È andato tutto molto velocemente. Sono stato contattato un mesetto fa da Georg Heitz e Sebastian Pelzer, che mi hanno parlato di questa possibilità. All’epoca non sapevo ancora che si trattasse del Lugano. Mi hanno convinto della bontà del progetto e ho deciso di accettare l’offerta. A tal proposito devo ringraziare anche il Rapperswil, che mi ha concesso di liberarmi dal mio precedente contratto».

Il suo ruolo, quello di coordinatore sportivo, è inedito in seno al club bianconero. Da Silva spiega in cosa consisterà: «Non fungerò da direttore sportivo, anche perché tutto il mercato sarà fatto dai Chicago Fire. Io lavorerò a stretto contatto sia con loro, sia con la prima squadra del Lugano. Mi occuperò di tutti i problemi ad essa legati, parlerò quotidianamente con lo staff tecnico e con tutti i collaboratori dell’area sportiva. Inoltre, se ci sarà da analizzare e valutare giocatori attivi in Svizzera, sarò io a muovermi in tal senso». Tutto molto chiaro, insomma. A rimanere escluso da questa visione, almeno all’apparenza, è però l’attuale direttore sportivo Marco Padalino: «Io e lui ci siamo già incontrati e ne stiamo attualmente discutendo. Vogliamo che rimanga con noi, perché fin qui ha svolto un buon lavoro. Il suo ruolo, però, giocoforza cambierebbe» ha confermato Da Silva.

Oggi, nel frattempo, sono stati annunciati due nuovi innesti: lo sloveno Žan Celar e il tunisino Mohamed Belhadj Mahmoud (vedi scheda). Il mercato in entrata si sta dunque sbloccando: «Abbiamo preparato un piano d’azione, discusso con il mister. Sappiamo quali sono i ruoli da puntellare. Un centrocampista, un’ala e un attaccante che segna. Abbiamo 2-3 trattative aperte, vogliamo fornire a Braga diverse opzioni interessanti».

