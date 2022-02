La sfida Brasile - Argentina, valida per le qualificazioni al Mondiale 2022 interrotta nel settembre scorso per ragioni sanitarie, dovrà essere rigiocata. La FIFA ha intanto squalificato diversi giocatori argentini per due partite e ha inflitto delle multe alle due nazionali sudamericane, che peraltro hanno già ottenuto la qualificazione ai Mondiali in Qatar. La federazione argentina ha contestato la decisione attraverso il suo presidente, Claudio Tapia, e ha già espresso la volontà di inoltrare un ricorso. Inizialmente programmato il 5 dicembre a Sao Paulo, il match era stato interrotto dopo appena 5 minuti di gioco per l’intervento delle autorità sanitarie brasiliane secondo le quali quattro giocatori argentini, allora impegnati nel campionato inglese, avevano violato i protocolli anticovid allora in vigore.