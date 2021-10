Gli eroi, si sa, intervengono nel momento del bisogno. E la Svizzera ieri sera, alla disperata ricerca di una rete in grado di sbloccare una squadra attanagliata dai dubbi in fase realizzativa, il suo paladino lo ha trovato nei minuti di recupero del primo tempo. Steven Zuber, in arte «Zuberman». Proprio lui. Ancora una volta il numero 14, come contro la Turchia a Euro 2020, ha vestito i panni dell’eroe di serata. Anzi, del supereroe. Trovando la decisiva rete dell’1-0, che ha permesso alla nazionale rossocrociata di piegare la resistenza della sempre spigolosa Irlanda del Nord.

