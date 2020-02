Il Lugano a Cornaredo proprio fa fatica a vincere. Dopo il brutto rovescio di San Gallo, i bianconeri non sono riusciti a superare lo Xamax tra le mura amiche: 1-1 il risultato finale. Di più, ancora una volta Sabbatini e compagni non sono riusciti a gestire il provvisorio vantaggio firmato da Maric poco dopo la mezz’ora. La partita della squadra di Jacobacci è stata brutta, condita da errori e poche idee. Troppo poco per avere la meglio contro la penultima forza di Super League. E per tornare a sorridere a Cornaredo, dove in questa stagione è arrivata solo una vittoria.

L’avvio di gara è stato da incubo per i bianconeri. Dopo nemmeno due minuti Baumann ha infatti dovuto compiere un mezzo miracolo su Karlen, facendosi in parte perdonare per gli svarioni di San Gallo. Pericolo scampato? Non proprio. Perché subito dopo uno scontro fortuito tra capitan Sabbatini e Bottani ha messo k.o. entrambi i giocatori. Sabba ha provato a stringere i denti, ma al 10’ si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio per una distorsione alla caviglia destra. Copione simile per Bottani, uscito a stretto giro d’orologio a causa della brutta botta al volto. Il numero 10 ha rimediato un trauma cranico con tanto di problemi alla vista e per questa ragione è stato trasportato immediatamente all’ospedale. Chiamatela iella. Sta di fatto che il Lugano – con Lovric e Gerndt subentrati - ha faticato di brutto per almeno 30 minuti, lasciando campo allo Xamax e sbagliando due passaggi su tre. La dea bendata ha però deciso di baciare la squadra di Jacobacci, passata in vantaggio al 35’ grazie a Maric. Il difensore – alla quarta rete in questo campionato – si è trovato al posto giusto dopo un tiraccio di Aratore, sparando alle spalle di Walthert. Come domenica a San Gallo, i ticinesi non sono però riusciti ad amministrare il vantaggio. Già al 40’ un rimpallo ha sorpreso la retroguardia bianconera, con Sulmoni costretto ad atterrare Karlen in area. Rigore limpido e trasformazione altrettanto pulita di Serey Dié.