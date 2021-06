Bruxelles si scaglia contro l’UEFA

«Credo che sia molto difficile capire quello che l’Uefa sta cercando di fare andando contro l’iniziativa» della città di Monaco di illuminare l’Allianz Arena con i colori dell’arcobaleno in favore della comunità Lgbti in occasione della partita Germania-Ungheria di stasera.

«Francamente non trovo scuse ragionevoli», ha detto il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas. «Siamo sempre stati in prima linea nelle campagne per l’inclusione e anti-razziste. Ricordo che quando sono stati annunciati gli Europei, l’arcobaleno era stato mostrato dalla Uefa come simbolo di inclusione», ha aggiunto.