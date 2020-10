Oggi, 16 ottobre, il Chiasso compirà 115 anni, offrendosi come regalo uno scontro molto importante in ottica salvezza. Quella contro il Thun, in effetti, è una gara che per entrambe le contendenti potrebbe diventare l’occasione del rilancio di una stagione partita non nel migliore dei modi. Il momento è delicato ed è, dunque, ragionevole pensare che i tifosi di fede rossoblù accorrano in buon numero per sostenere i propri beniamini. Affrontare il Thun nel giorno del proprio compleanno assume, inolte, un significato particolare, poiché proprio la seconda partita ufficiale contro i bernesi diede avvio al periodo d’oro del club rossoblù. Era, infatti, il 13 giugno 1948, allorquando al mitico Comacini la squadra di confine batté con un rotondo 7-0 gli attuali avversari e ottenne la promozione nell’allora Lega Nazionale A.