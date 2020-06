Il viaggio, distanziati e con le mascherine sempre addosso. Le misure igieniche da rispettare. Ma poi, in campo, è stato calcio vero. Pazienza se davanti a pochi intimi e, soprattutto, senza i tifosi più caldi della curva. Loro, lo hanno ribadito in un comunicato, rinunceranno a seguire (da lontano) la squadra durante questo finale di stagione poiché contrari a questa ripresa a porte chiuse. Sia quel che sia, il Lugano è tornato in campo dopo un’eternità. Era soltanto un’amichevole, d’accordo. Ma la sfida di Altdorf contro il Grasshopper, ad ogni modo, ha segnato il ritorno in campo dei bianconeri di Maurizio Jacobacci. Bene. E come è andata? Bene, anzi benissimo visto che i ticinesi hanno vinto 3-1 (reti di Gerndt, Lovric e Rodriguez).

Da segnalare, infine, la presenza del laterale Jefferson. Un suo possibile approdo in bianconero, a questo punto, appare più probabile rispetto a Pavlovic e Untersee.