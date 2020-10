Il viaggio di Stipe Simunac merita di essere raccontato: dal Ticino alla Juventus dell’idolo Alessandro Del Piero. Oggi milita nell’Arbedo-Castione in Seconda Lega ed è pure vice allenatore dei Biaschesi (Quarta).

Stipe, prima di tutto come stai, sei reduce da un infortunio...

«Bene, molto bene. Piano piano sto recuperando la forma e a breve sarò al cento per cento. Spero di aiutare la mia squadra con tante reti».

È corretto dire che ci si poteva aspettare un inizio migliore dall’Arbedo?

«Sì e no. Vogliamo stare in alto, ma non dobbiamo vincere per forza. La nostra è una squadra molto giovane, quindi ci servirà un po’ di tempo per affinare i meccanismi. Un aspetto mi piace sottolineare: il nostro team è composto quasi esclusivamente da giocatori della regione».

Quando stiliamo la nostra Top11 sei...