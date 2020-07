Terminata la stagione con il Borussia Dortmund, il portiere elvetico Roman Bürki potrà rilassarsi fino a fine luglio. Una pausa gradita dopo un intenso finale di Bundesliga, con un fitto calendario condizionato dalla pandemia. Complice il fratello Marco, difensore del Lucerna, il 29.enne bernese non ha mai perso di vista il campionato svizzero. Per quanto riguarda i recenti casi di contagio da coronavirus in Super League – con lo Zurigo finito in quarantena e lo svolgimento del torneo in pericolo – Bürki non appare affatto sorpreso: «Era solo una questione di tempo, visto che qui non si testano regolarmente i giocatori. In Germania siamo stati sottoposti al tampone due volte alla settimana. Non solo noi atleti, ma anche l’entourage. Non conosco nei dettagli il protocollo elvetico, ma per noi la salute era al primo posto. Sul bus della squadra e in panchina abbiamo sempre indossato la mascherina. Dopo l’allenamento o la partita, ce la toglievamo soltanto una volta entrati in casa. Senza delle misure così severe, non avremmo avuto il diritto di giocare. A giusta ragione. Abbiamo protetto noi stessi e gli altri, nell’ambiente del calcio ma anche nelle nostre vite quotidiane. Dalla ripresa del campionato, in Bundesliga non si è registrato neppure un caso di contagio. Ho l’impressione che in Svizzera il problema sia stato sottovalutato, tant’è che sono pure stati riammessi mille spettatori a incontro».