Il capitano della Spagna, Sergio Busquets, è risultato positivo alla COVID-19. Lo ha reso noto la federcalcio iberica (Rfef). Busquets è risultato positivo a un test eseguito oggi mentre il resto della squadra è negativa. Il servizio medico della Federazione - informa la Rfef - ha adottato tutte le misure del caso seguendo i protocolli del ministero della salute spagnolo e quelli dell’Uefa. Il giocatore ha lasciato il ritiro su un veicolo medicalizzato. Chi ha avuto contatti stretti con lui resterà isolato in via precauzionale. Inoltre, si attiveranno allenamenti personalizzati per la selezione spagnola mantenendo l’isolamento per consentire il prosieguo della preparazione per gli Europei. Per quanto riguarda l’amichevole in programma con la Lituania, la Rfef ha reso noto che scenderà in campo l’Under 21.