Dopo due incontri in qualità di allenatore ad interim, Mattia Croci-Torti si appresta a fare il suo debutto come tecnico ufficiale del FC Lugano. Questa sera a Cornaredo contro il Grasshopper il 39.enne ticinese dovrà però fare a meno di qualche elemento, fatto che lo ha costretto a parzialmente ridisegnare l'undici titolare.



In porta, rispetto al match di Coppa Svizzera contro il Neuchâtel Xamax, ritorna Sebastian Osigwe. In difesa mancherà Mijat Maric e al suo posto ritrova una maglia da titolare Kreshnik Hajrizi. A centrocampo spicca l'assenza di Sandi Lovric (nemmeno in panchina), il cui posto verrà preso da Stefano Guidotti. In attacco infine, accanto al confermato Abubakar, debutterà dal primo minuto l'algerino Amoura. Bottani, di rientro da un infortunio, partirà dalla panchina.



Ecco la formazione titolare: Osigwe; Hajrizi, Daprelà, Ziegler; Lavanchy, Custodio, Sabbatini, Guidotti, Facchinetti; Amoura, Abubakar.



In panchina: Saipi, Yuri, Belhadj, Monzialo, Luis Phelipe, Lungoyi, Bottani, Celar, Muci.