Un posto nei quartieri nobili della Super League, l’imbattibilità casalinga degli ultimi dodici mesi e oltre, la striscia di risultati utili consecutivi. Il Lugano ha tante posizioni da difendere questo pomeriggio. Ospite dei bianconeri è il Basilea, nientemeno che l’ultima squadra ad aver «osato» sbancare Cornaredo. Era il 10 novembre del 2019. Una vita fa. Nel frattempo la squadra di Maurizio Jacobacci è cresciuta, tanto, tantissimo. Sino ad issarsi al secondo posto in classifica. A quota 13 punti, Maric e compagni vantano tre lunghezze di vantaggio proprio sui renani. Eccolo un altro ingrediente del gustoso match che prenderà avvio alle 16. Per tenere a distanza di sicurezza la compagine guidata da Ciriaco Sforza, «Jaco» gioca due nuove carte rispetto all’ultima trasferta di Ginevra: quella della rapidità in attacco e quella della solidità a centrocampo. Ecco dunque che ad affiancare Gerndt davanti non ci sarà il sin qui poco convincente Odgaard ma Lungoyi, mentre in mediana si rivede Covilo che prende il posto dello squalificato Custodio. In panchina rientrano Guidotti e Bottani.