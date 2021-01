Ora è ufficiale: l’italiano Paolo Tramezzani è il nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato, in Croazia. L’ex terzino, già allenatore del Lugano nella stagione 2016-17, culminata con il terzo posto sinonimo di Europa League, lascia nuovamente il ruolo di opinionista televisivo per rituffarsi in panchina.

Tramezzani era senza rimasto squadra dopo le ultime esperienze: in Serie B con il Livorno e poi in Svizzera con il Sion, dove aveva centrato la salvezza. In attesa di una chiamata, stava ricoprendo il ruolo di seconda voce alla RAI. Attualmente l’Hajduk Spalato è quinto in classifica nel campionato croato, a ben 16 punti di distanza dalla capolista Dinamo Zagabria. La dirigenza ne ha approfittato per cambiare: via Boro Primorac e, appunto, dentro Tramezzani.