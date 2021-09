Il St. Jakob è pronto a vibrare. Emozionarsi. Di nuovo pieno zeppo, per la Nazionale svizzera. E, va da sé, il suo avversario: l’Italia campione d’Europa. In palio c’è già una discreta fetta delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Ma anche tanto altro, quando a sfidarsi sono rossocrociati e Azzurri. È anche la prima gara ufficiale del neocommissario tecnico Murat Yakin. Che, per l’occasione, decide di non farsi mancare nulla, giocando la carta della sorpresa. Sì, perché dal primo minuto a Basilea ci sarà il beniamino Fabian Frei, inizialmente nemmeno inserito di picchetto e - solo giovedì - richiamato d’urgenza alla luce della positività al coronavirus di Granit Xhaka. A lui, insomma, l’allenatore affida le chiavi del centrocampo, dove non giostrerà invece Denis Zakaria. Ad affiancare Frei saranno Aebischer e Sow. Le sorprese finiscono qua. La difesa, come previsto, è schierata a quattro: con Widmer, Elvedi, Akanji e Rodriguez. Davanti, infine, spazio al terzetto composto da Steffen, Zuber e dalla prima punta Seferovic. Anche sul fronte italiano, comunque, spiccano alcune scelte del ct Roberto Mancini. Al posto del tarantolato Chiesa, in fase offensiva, tocca a Berardi, mentre Locatelli prende il posto di Verratti a metà campo. Al fischio d’inizio manca pochissimo. Sono attesi 31.000 spettatori - il tutto esaurito già - pronti a vibrare e a emozionarsi.