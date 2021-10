Qualcuno, a Chicago, si fregherà le mani. E, perché no, pure ad Algeri. Studiare il partner team Lugano o ammirare le gesta della promessa Amoura, d’ora in avanti, sarà molto più facile. Nel migliore dei casi, persino gratuito. La Swiss Football League ha infatti concluso un accordo triennale con le piattaforme OneFootball ed ELEVEN, alle quali ha attribuito i diritti tv per la trasmissione - a livello internazionale - delle partite di Super League. Il contratto, sottoscritto sotto la direzione dell’European Leagues, interesserà altre otto realtà del calcio continentale e i rispettivi massimi campionati: Danimarca, Islanda, Kazakistan, Lettonia, Irlanda del Nord, Norvegia, Polonia e Slovacchia. Un pacchetto unico, insomma, che per la Svizzera si tradurrà nella trasmissione gratuita di tre partite su cinque, così come di tutti gli highlights del torneo. In tutto il mondo, già, eccetto i Paesi confinanti, il cui mercato è riservato al partner Blue Entertainment. «Nelle precedenti finestre contrattuali, la SFL aveva già venduto i propri diritti all’estero a un’agenzia. Rispetto alla soluzione attuale, il prodotto doveva però essere rivenduto alle singole emittenti interessate nei vari Stati». A precisare il balzo avanti compiuto dalla Swiss Football League, è il responsabile della comunicazione Philippe Guggisberg. Quali, dunque, le aspettative di chi governa la Super League? «Le cifre statistiche mostreranno dove l’interesse è particolarmente elevato. Di norma, il coinvolgimento è maggiore nei Paesi di provenienza dei giocatori attivi nel campionato». E al netto del citato Amoura, il nome che balza subito alla mente è quello di Cabral, bomber del Basilea e fresco di convocazione con la nazionale brasiliana. Le proprietà estere di Lugano, GC (cinese, con mani anche sulla Premier League) e Losanna (inglese, ma attiva in Francia), potrebbero a loro volta favorire l’esportazione del prodotto. Sì, ma con quali vantaggi economici? Ancora Guggisberg: «I ricavi netti dei diritti tv internazionali sono distribuiti integralmente ai club». Le cifre, va da sé, rimangono confidenziali. «Quello che possiamo dire, è che l’accordo si basa su un modello di ridistribuzione che garantisce un’entrata fissa per ciascuna lega. A seconda dei risultati commerciali, un incremento degli introiti è pure contemplato». M.S.