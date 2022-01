Mezza Europa pallonara ha i fari puntati su Basilea. Curiosa. Sognante, anche. Arthur Cabral, l’erede designato dalla Fiorentina per raccogliere il testimone del presto juventino Dusan Vlahovic, affascina. Tanto l’ambiente viola, quanto migliaia di altri appassionati. Ignari, tuttavia, di quanto stia accadendo dietro le quinte del club renano. La situazione, dalle parti del St. Jakob-Park, è infatti inquietante. Per non dire allarmante. «La società ha accumulato un debito strutturale importante, che lo scorso anno ha addirittura toccato i 30 milioni di franchi - ci spiega Tilman Pauls, giornalista sportivo della Basler Zeitung -. Una pesante eredità della gestione precedente». Quella, per intenderci, del discusso ex presidente Bernhard Burgener.

Bilancio sanato dal mercato

Una sorta di regalo...