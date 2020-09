Anni fa, venne accolta con scetticismo. Ricordiamo come fosse ieri le risate isteriche. Non serve, sostenevano i più. E ancora: ha un formato troppo cervellotico. Eppure, al suo primo giro la Nations League convinse. Michel Platini ci aveva visto giusto, per farla breve: fu proprio il francese, nel frattempo finito in disgrazia, a spingere perché l’UEFA varasse questo torneo così strano e allo stesso tempo affascinante. Al grido «amichevoli adieu» (o quasi). Fra le altre cose, sua maestà Vladimir Petkovic sfruttò la neonata competizione per ridisegnare la Svizzera e, di riflesso, allontanarsi dallo tsunami di critiche levatosi dopo Russia 2018. Le aquile, l’addio dei grandi vecchi fra le polemiche, a monte l’ennesimo risultato mancato. Bravo, bravissimo. Lo stesso hanno fatto altri commissari...