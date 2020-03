La squadra di Wuhan, città dove il virus è comparso per la prima volta, si stava allenando in Spagna da fine gennaio ma, complice la situazione nella penisola iberica, nel weekend è rientrata in Cina. Il Wuhan Zall, ora, si allenerà a Shenzhen, nel sudovest del Paese. Benché il numero di nuovi casi sia considerevolmente calato, la città di Wuhan rimane infatti in quarantena. «La situazione si è capovolta» ha raccontato ai media cinesi l’attaccante Leo Baptistao. «Se fossimo rimasti in Spagna, avremmo corso maggiori pericoli. Meglio, molto meglio tornare in Cina dove l’emergenza di fatto è rientrata».