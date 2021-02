A differenza del massimo campionato di hockey su ghiaccio, le classifiche di Super e Challenge League presentano un quadro piuttosto omogeneo. Chi ha giocato di più è sceso in campo 20 volte, i meno fortunati - vuoi per gli effetti della pandemia vuoi per altre tipologie di rinvio - sono fermi a quota 18. Ciò nonostante, il comitato della Swiss Football League negli scorsi giorni ha voluto correre ai ripari, varando un piano alternativo qualora si dovessere rendere necessaria un’interruzione improvvisa dei tornei. Una soluzione, questa, che replica quella già adottata da National e Swiss League e che prevede il sistema della media punti per definire la classifica finale. Sulla proposta i club hanno avuto tempo per esprimersi sino al 15 febbraio e la risposta è stata positiva. Sulle 20 società interessate, 17 hanno fornito un parere positivo mentre 3 hanno bocciato la proposta. La modifica di regolamento entra così immediatamente in vigore.